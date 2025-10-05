Manifestations anti-israéliennes massives samedi dans toute l'Europe

L'agence de presse américaine Associated Press (AP) a publié dimanche les chiffres des récentes manifestations de grande ampleur organisées en Europe contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, dans un contexte de colère mondiale croissante et de vague de reconnaissance d'un État palestinien.

Samedi, des centaines de milliers d'Italiens et d'Espagnols ont défilé à Rome, Barcelone et Madrid. Ces manifestations avaient été planifiées depuis des semaines dans presque toutes les grandes villes espagnoles, tandis que le rassemblement romain faisait suite à l'indignation généralisée après la prise de contrôle du navire Sumud. La police romaine a dénombré 250 000 participants. En Italie, plus de deux millions de personnes ont également observé une grève vendredi en signe de solidarité avec Gaza.

En Espagne, les autorités ont rapporté environ 100 000 manifestants à Madrid et 70 000 autres dans le centre de Barcelone. D'autres manifestations de grande ampleur ont également eu lieu à Dublin et au Danemark. Des rassemblements plus modestes ont eu lieu à Paris, Lisbonne, Athènes, Skopje en Macédoine du Nord, ainsi qu'à Londres et Manchester en Angleterre.

À Rome, les organisateurs avaient demandé de ne brandir que des drapeaux palestiniens, mais plusieurs pancartes glorifiaient le Hezbollah et le Hamas. L'une d'elles proclamait "7 octobre, jour de la résistance palestinienne", tandis qu'une grande bannière affichait "Mort, mort à Tsahal".

Le député d'opposition Riccardo Magi, secrétaire d'un parti de centre-gauche présent parmi les manifestants, a critiqué le gouvernement de la Première ministre italienne Giorgia Meloni pour son refus de reconnaître un État palestinien, à l'instar de l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et plusieurs autres nations occidentales. "Meloni ne peut continuer avec ces victimes honteuses : ce sont des manifestations spontanées contre l'inaction et la complicité de son gouvernement", a-t-il déclaré.

À Barcelone, la foule a envahi le Passeig de Gràcia avec des pancartes portant des messages tels que "Gaza me blesse", "Arrêtez le génocide" et "Libérez le navire". Une manifestante a lancé : "Comment est-il possible que nous assistions à un génocide en direct après ce que nous avons vécu en Europe dans les années 1940 ? Maintenant, personne ne peut dire qu'il ne savait pas ce qui se passe."

À Madrid, les manifestants ont défilé derrière des bannières proclamant "Honte" et "Guerre raciste, libérez la Palestine", scandant "Netanyahou et Israël assassins".