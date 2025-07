Manifestations pro-palestiniennes en Moldavie pendant la visite du ministre israélien des Affaires étrangères

Articles recommandés -

Des manifestations pro-palestiniennes se sont tenues jeudi devant le ministère moldave des Affaires étrangères à Chișinău, lors de la visite du ministre israélien Gideon Saar. En rencontre avec son homologue moldave, Mihai Popșoi, et le président du parlement, Igor Grosu, Saar a remis le rapport Dina, documentant les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre 2023. Il a aussi participé à l’inauguration d’une « pierre d’achoppement » en mémoire de Leah Schwarzman, victime de la Shoah, et à une cérémonie commémorant la création du ghetto de Chișinău le 24 juillet 1941.

Dans son discours, Saar a dénoncé la « période sombre » de la Shoah et les menaces actuelles contre Israël : « Le régime iranien, avec le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, cherche à anéantir notre peuple. L’opération Am Kalvi a éliminé cette menace, renforçant la sécurité de l’Europe. » Il a appelé l’Europe, marquée par la Shoah, à combattre fermement la montée de l’antisémitisme depuis le 7 octobre et à soutenir Israël. « Nous garantirons toujours le droit du peuple juif à se défendre », a-t-il conclu, invoquant le serment « Plus jamais ça ». Ces manifestations, bien que sans incidents majeurs, soulignent les tensions entourant la politique israélienne en Europe.