Marche des Vivants : survivants de la Shoah et ex-otages unis face à la montée de l’antisémitisme

Malgré les tensions régionales et la guerre récente avec l’Iran, une délégation restreinte de survivants de la Shoah participera cette année à la Marche des Vivants en Pologne. L’événement, qui avait un temps été menacé d’annulation, a finalement été maintenu à la faveur du cessez-le-feu. Environ 50 survivants, venus d’Israël et de l’étranger, mèneront cette édition marquée par un contexte de conflit et de recrudescence de l’antisémitisme à l’échelle mondiale.

La marche, prévue mardi à l’occasion de la Journée de commémoration de la Shoah, reliera comme chaque année les camps d’extermination d’Auschwitz et de Birkenau sur un parcours de 3,2 kilomètres. Parmi les participants figureront également des victimes d’attaques antisémites survenues aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que plusieurs personnalités engagées dans la lutte contre la haine des Juifs.

Moment fort de la cérémonie, d’anciens otages du Hamas, Omri Miran et Agam Berger, allumeront une torche aux côtés de survivants de la Shoah, incarnant le lien entre mémoire et actualité. D’autres figures, dont le rabbin Shmuel Slotki, endeuillé par la perte de deux fils lors du massacre du 7 octobre, participeront également à cet hommage collectif. La cérémonie de clôture, à Birkenau, sera marquée par l’allumage de la "torche du renouveau", symbole de résilience.

En dépit du conflit, près de 7 000 participants issus de dizaines de pays sont attendus, dont une délégation de 130 responsables des forces de l’ordre et du renseignement venus afficher leur solidarité face à la montée de l’antisémitisme. Toutefois, les contraintes sécuritaires ont contraint environ 1 500 participants israéliens à renoncer à leur venue.

Créée il y a 38 ans, la Marche des Vivants s’est imposée comme le plus grand événement international de commémoration de la Shoah. Son président, Shmuel Rosenman, a souligné que le contexte actuel conférait à cette édition une portée particulière, rappelant "la nécessité pour l’État d’Israël de rester ferme face à ceux qui cherchent sa destruction", tout en mettant en avant un message de fierté et de résilience pour le peuple juif.