Merz : l’Allemagne soutient Israël mais refuse de soutenir la prise de contrôle de Gaza
"Nous ne pouvons pas livrer d’armes dans un conflit désormais mené exclusivement par des moyens militaires"
Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé, dans un entretien à la chaîne publique ARD, que le soutien de l’Allemagne à Israël demeure inchangé, mais qu’il ne peut cautionner l’extension des opérations militaires israéliennes visant à prendre le contrôle de Gaza.
Merz a expliqué que la décision de Berlin de limiter ses exportations d’armes vers Israël découle de cette offensive prévue. « Nous ne pouvons pas livrer d’armes dans un conflit désormais mené exclusivement par des moyens militaires. Nous voulons aider par la diplomatie, et nous le faisons », a-t-il déclaré.
Selon lui, une telle opération risquerait de provoquer la mort de centaines de milliers de civils et nécessiterait l’évacuation complète de Gaza-Ville. « Où ces gens sont-ils censés aller ? Nous ne pouvons pas faire cela, nous ne le ferons pas, et je ne le ferai pas », a-t-il insisté. Merz a toutefois tenu à rappeler que les principes de la politique allemande envers Israël n’ont pas changé. « L’Allemagne est aux côtés d’Israël depuis 80 ans. Cela ne changera pas », a-t-il conclu.