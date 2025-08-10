Merz : l’Allemagne soutient Israël mais refuse de soutenir la prise de contrôle de Gaza

Articles recommandés -

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé, dans un entretien à la chaîne publique ARD, que le soutien de l’Allemagne à Israël demeure inchangé, mais qu’il ne peut cautionner l’extension des opérations militaires israéliennes visant à prendre le contrôle de Gaza.

Merz a expliqué que la décision de Berlin de limiter ses exportations d’armes vers Israël découle de cette offensive prévue. « Nous ne pouvons pas livrer d’armes dans un conflit désormais mené exclusivement par des moyens militaires. Nous voulons aider par la diplomatie, et nous le faisons », a-t-il déclaré.

Selon lui, une telle opération risquerait de provoquer la mort de centaines de milliers de civils et nécessiterait l’évacuation complète de Gaza-Ville. « Où ces gens sont-ils censés aller ? Nous ne pouvons pas faire cela, nous ne le ferons pas, et je ne le ferai pas », a-t-il insisté. Merz a toutefois tenu à rappeler que les principes de la politique allemande envers Israël n’ont pas changé. « L’Allemagne est aux côtés d’Israël depuis 80 ans. Cela ne changera pas », a-t-il conclu.