Merz menace de retirer l’Allemagne de l’Eurovision si Israël est exclu

Le chancelier allemand Friedrich Merz a lancé une mise en garde nette : si Israël venait à être écarté du concours Eurovision, l’Allemagne devrait elle aussi se retirer. S’exprimant mardi soir dans une émission de la chaîne publique ARD, Merz a qualifié d’« inacceptable » que la participation d’Israël soit même débattue et assuré qu’il soutiendrait l’abstention allemande en cas d’exclusion. « Israël appartient à l’Eurovision », a-t-il déclaré, soulignant la portée symbolique de cette position.

Malgré ses réserves sur certaines décisions politiques, le chancelier a voulu dissocier relations personnelles et désaccords gouvernementaux : ses liens avec Israël restent « excellents », a-t-il insisté. Il a cependant jugé que certaines opérations militaires dans la guerre à Gaza « sont allées trop loin », marquant un équilibre entre solidarité politique et critique mesurée.

Sur le plan diplomatique, Merz a exprimé son espoir que le plan de paix américain pour Gaza réussisse et a décrit l’Allemagne comme un acteur prêt à s’engager concrètement dans la reconstruction. « Nous devons lutter contre la faim et lancer la reconstruction », a-t-il affirmé, promettant que Berlin — en coordination avec d’autres pays européens — jouera « un rôle de premier plan » pour soulager la population de Gaza.