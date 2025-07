Muhammad, prénom le plus populaire au Royaume-Uni pour la deuxième année consécutive

Articles recommandés -

Pour la deuxième année consécutive, Muhammad est le prénom le plus donné aux nouveau-nés au Royaume-Uni en 2024, selon un rapport publié ce jeudi. Noah se classe deuxième, suivi d’Oliver en troisième position. Chez les filles, Olivia domine le palmarès depuis plus de quatre ans. En 2022, Muhammad était déjà le deuxième nom le plus populaire, marquant une progression constante.

Cette tendance reflète la diversité croissante du Royaume-Uni, où les noms d’origine arabe gagnent en popularité, notamment dans les grandes villes comme Londres. Selon les données de l’Office for National Statistics (ONS), Muhammad domine dans plusieurs régions, bien que des variations régionales persistent, comme au Pays de Galles où il est moins fréquent. L’ONS note également une plus grande diversité dans les noms féminins, avec 35 000 noms uniques pour les filles contre 29 560 pour les garçons.