"Netanyahou est un problème en soi", estime la première ministre danoise

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a sévèrement critiqué samedi son homologue israélien Benjamin Netanyahou, qu’elle considère comme «un problème en soi». Dans une interview au quotidien Jyllands-Posten, elle a annoncé vouloir profiter de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, assurée par le Danemark jusqu’en janvier 2026, pour accentuer la pression politique et diplomatique sur Israël.

Frederiksen a dénoncé une situation humanitaire «absolument épouvantable et catastrophique» dans la bande de Gaza, où les représailles israéliennes ont fait plus de 61.000 morts, selon des chiffres du ministère de la Santé du Hamas jugés crédibles par l’ONU. Elle a également condamné les nouveaux "projets de colonisation en Cisjordanie", estimant que le gouvernement Netanyahou «va trop loin».

La dirigeante sociale-démocrate a précisé que son pays n’envisageait pas de reconnaître l’État palestinien, mais qu’il travaillait à renforcer la pression par le biais de sanctions. «Nous élaborons les sanctions comme nous l’avons fait avec la Russie, pour qu’elles aient le plus grand impact», a-t-elle expliqué, citant des mesures ciblées contre les habitants des implantations, certains ministres israéliens, ou même des restrictions commerciales et de recherche. Cependant, Frederiksen a admis que le Danemark ne dispose pas encore du soutien nécessaire au sein de l’UE pour faire adopter de telles mesures. «Nous n’excluons rien à l’avance», a-t-elle insisté, appelant ses partenaires européens à une action plus ferme face à la crise à Gaza.