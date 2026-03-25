"Netanyahou veut faire au Liban ce qu'il a fait à Gaza", déclare le Premier ministre espagnol

Les tensions diplomatiques entre Israël et l’Espagne connaissent un nouveau pic après les déclarations du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a vivement critiqué Israël et Benjamin Netanyahou lors d’un discours devant le Parlement. Selon lui, le chef du gouvernement israélien chercherait à infliger au Liban "le même niveau de destruction qu’à Gaza", dans le contexte de la guerre en cours impliquant également l’Iran.

Pedro Sánchez a également dénoncé les conséquences humanitaires du conflit, évoquant des millions de déplacés en Iran et au Liban, tout en accusant les partisans de la guerre d’avoir rapproché Téhéran de l’arme nucléaire. S’il a aussi critiqué les actions iraniennes, qualifiant le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, de "tyran sanguinaire", il a estimé que les opérations militaires menées par Israël et les États-Unis n’avaient fait qu’aggraver la situation.

Ces déclarations s’inscrivent dans une dégradation continue des relations entre Madrid et Jérusalem. Il y a deux semaines, l’Espagne a rappelé son ambassadrice d'Israël et annoncé qu’aucun nouvel ambassadeur ne serait nommé dans l’immédiat. Depuis l’attaque terroriste du 7 octobre et la guerre qui a suivi, Pedro Sánchez a durci son discours, allant jusqu’à qualifier les opérations israéliennes à Gaza de "génocide".

Les tensions entre les deux pays remontent à plusieurs mois. Dès novembre 2023, après une visite en Israël et dans les territoires palestiniens, Sánchez avait mis en cause le respect du droit international par Israël, provoquant la colère de Benjamin Netanyahou, qui avait convoqué l’ambassadrice espagnole pour protester. En 2024, l’Espagne s’est également distinguée en refusant de suspendre son soutien à l’UNRWA, malgré les accusations d’implication de certains de ses membres dans les attaques terroristes du 7 octobre, et en annonçant de nouvelles aides financières à l’organisation.

Enfin, la reconnaissance par Madrid d’un État palestinien en mai 2024 avait entraîné un nouvel épisode de crispation, Israël rappelant à son tour son ambassadrice en Espagne pour consultations, un poste qui reste depuis vacant, symbole d’une relation bilatérale au plus bas.