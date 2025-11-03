New York : Jeremy Corbyn lance une levée de fonds pour le candidat anti-israélien Zohran Mamdani

L’ancien chef du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, destitué pour sa gestion controversée des plaintes pour antisémitisme pesant contre la formation, a organisé dimanche une levée de fonds téléphonique pour Zohran Mamdani, candidat à la mairie de New York, selon le New York Post. L’événement était organisé par la section new-yorkaise des Socialistes démocrates d’Amérique.

« Faisons en sorte que Zohran franchisse la ligne d’arrivée pour un New York abordable pour tous ! » a écrit Corbyn sur Facebook.

L’implication de Corbyn a suscité de vives critiques, notamment en raison de son passé controversé. À la tête du Labor Party entre 2015 et 2020, il a été accusé de minimiser ou d’ignorer les plaintes de membres juifs dénonçant l'antisémitisme d'atmosphère au sein du parti, et d’entretenir des liens avec des figures et groupes extrémistes. Il avait également qualifié le Hamas et le Hezbollah d’« amis », provoquant une polémique majeure.

En novembre 2022, Corbyn a été définitivement interdit de se présenter comme candidat pour le Parti travailliste et s’est ensuite présenté comme indépendant. Il a fondé un nouveau parti avec l’ancienne députée travailliste Zarah Sultana, connue pour ses critiques virulentes d’Israël.

Les adversaires de Mamdani ont vivement réagi à la levée de fonds. L’ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a écrit sur X : « Le fait que Jeremy Corbyn – dont le parti a été reconnu coupable de discrimination envers les Juifs – fasse du démarchage téléphonique pour Zohran Mamdani en dit long. New York n’a pas besoin d’une politique de compromis sur le plan moral. »

Mamdani lui-même est critiqué pour ses positions anti-israéliennes, notamment ses commentaires après le massacre perpétré par le Hamas en octobre 2023 et son refus d’adopter la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). Il a également accusé Israël de crimes de guerre et déclaré vouloir arrêter le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’il se rendait à New York, citant le mandat de la Cour pénale internationale, malgré l’absence des États-Unis dans cette juridiction.

Récemment, Mamdani a diffusé une publicité électorale dans laquelle il parle arabe devant un drapeau de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), relançant les critiques sur ses positions politiques.