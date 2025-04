"Notre communauté juive est plus en sécurité en Hongrie que partout ailleurs en Europe" (Viktor Orbán)

Dans une déclaration forte, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a réaffirmé l'engagement de son pays à protéger la communauté juive, affirmant qu'elle est plus en sécurité en Hongrie que partout ailleurs en Europe.

Alors que l'antisémitisme connaît une résurgence inquiétante dans plusieurs pays européens, Orbán se pose en rempart contre cette montée de la haine. "Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu de signes d'assassinat, et nous ne le permettrons plus", a-t-il déclaré, martelant une politique de "zéro tolérance" contre les actes antisémites.

Sa position va au-delà des simples déclarations. Le dirigeant hongrois affirme disposer de "tous les moyens nécessaires" pour protéger sa communauté juive. Cette protection s'inscrit dans une stratégie plus large de défense de tous les citoyens, sans distinction de groupe ou d'origine. Le contexte européen actuel rend cette prise de position particulièrement significative. Alors que plusieurs pays européens font face à une montée des tensions communautaires et à des actes antisémites de plus en plus nombreux, la Hongrie se présente comme un modèle de protection. Cette déclaration intervient dans un moment de tensions internationales accrues, où la communauté juive fait face à des défis sécuritaires sans précédent. Orbán semble vouloir faire de la Hongrie un refuge, un territoire où la communauté juive peut vivre sans crainte.