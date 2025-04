"Nous brûlerons les Juifs comme Hitler l'a fait" (journaliste de la BBC)

Un journaliste pigiste de la BBC couvrant Gaza a été enregistré prononçant des propos antisémites: "Nous brûlerons les Juifs comme Hitler l'a fait". Selon le Telegraph, ces paroles de Samer Elzaenen ont été captées lors d'un reportage sur les bombardements à Gaza.

Elzaenen, qui apparaît régulièrement dans les reportages de la BBC depuis le début du conflit le 7 octobre, a également publié au fil des années de nombreux messages antisémites sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci : "Quand les choses se compliquent pour nous, on tire sur les Juifs - ça résout tout".

Le journaliste a qualifié des attentats terroristes contre des civils israéliens d'"actes bénis" et a décrit des terroristes comme des "héros" et des "martyrs". Suite à un attentat à la voiture-bélier à Jérusalem en février 2023, qui a coûté la vie à deux enfants de 6 et 8 ans, Elzaenen avait commenté : "Ils iront bientôt en enfer".

Un autre pigiste travaillant pour BBC Arabic a également été impliqué dans cette polémique pour avoir soutenu le terrorisme. Après une fusillade près d'une synagogue à Jérusalem en 2023 ayant fait sept morts, ce journaliste avait souhaité "succès" aux terroristes. En réponse à ces révélations, la BBC a précisé que ces journalistes ne sont pas des employés permanents, mais des pigistes dont les reportages sont utilisés en raison des restrictions d'accès à Gaza pour les journalistes internationaux. Un porte-parole a souligné : "Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme dans nos émissions", tout en admettant ne pas avoir été au courant de leurs activités sur les réseaux sociaux.

Cette affaire s'ajoute aux critiques croissantes visant BBC Arabic, accusée de parti pris anti-israélien. Des appels se multiplient pour mettre fin à la diffusion de reportages réalisés par des journalistes aux positions extrémistes.