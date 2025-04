"Nous n'oublierons ni ne pardonnerons jamais, le peuple juif existera pour l'éternité", déclare l'ex-otage Eli Sharabi à Auschwitz

Une délégation de survivants de la Shoah et de leurs familles, d'anciens otages, de familles endeuillées par la guerre menée par Israël depuis le 7 octobre et d'habitants de la région frontalière de Gaza a participé jeudi à la Marche des Vivants à Auschwitz, en Pologne. Lors de la cérémonie, l'ancien otage Eli Sharabi a déclaré : "Nous n'oublierons ni ne pardonnerons jamais les horreurs de la Shoah. Cependant, tous les représentants de la délégation du 7 octobre qui sont venus ici symbolisent la victoire de la lumière du peuple juif et un rappel qu'il continuera d'exister éternellement."

"Le peuple juif sanctifie la vie et non la mort, dans l'espoir que le contrat entre l'État et ses citoyens soit respecté pour que tous les otages reviennent, tant les vivants dans leurs foyers que les morts pour être enterrés", a-t-il poursuivi.

Hen Schimel/March of the Living

Son frère, Sharon Sharabi, qui s'est battu pour sa libération et continue à se battre pour le retour de tous les otages, a ajouté : "Ce mur humain est bien plus fort que tous les murs qui existaient dans le ghetto. Ce mur n'est pas seulement fait de corps, il contient toutes les ressources nécessaires - l'esprit juif. Ce mur ne peut pas être abattu. En tant que peuple uni, nous demanderons des comptes pour le sang versé le 7 octobre. Ici, face à la terrible Shoah qu'ont connue nos grands-parents, nous n'abandonnerons pas, nous ne baisserons pas les bras, comme un seul peuple."

Le grand-père de Bar Kuperstein, Michael, a déclaré : "Six millions de Juifs ont été tués pendant la guerre, et aujourd'hui c'est la même histoire avec des enfants, des femmes et des personnes âgées tués. C'est ce qu'a apporté la guerre et la vengeance." La grand-mère de Bar, Faina, a ensuite pris elle aussi la parole : "Notre peuple d'Israël est cher et doux, mais je veux mon petit-fils à la maison. Il traverse ce que les survivants de la Shoah ont traversé. Je demande que tous les otages soient ramenés rapidement."

Shlomi Heller/i24NEWS

Plus tard, la mère de l'ancien otage Omer Shem Tov, Shelly, a déclaré : "Nous sommes maintenant en 2025 et il y a des gens qui crient du fond du trou 'Au secours'. Aujourd'hui, nous avons un foyer, à l'époque nous n'en avions pas, et nous sommes obligés de les ramener à la maison. Fermer ce cycle de douleur et commencer à guérir."

Le judoka Peter Paltchik, a mené la délégation avec le drapeau israélien qu'il a porté aux Jeux olympiques. Son grand-père était un bébé pendant la guerre et a été caché en Union soviétique. Toute la famille de Peter a combattu dans l'Armée rouge et les services de sécurité de l'État contre les nazis.

Chen Schimmel/March of the Living

Cette année, la Marche des Vivants est placée sous le signe du 80e anniversaire de la libération des camps d'extermination et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la cérémonie, le président israélien Isaac Herzog et le président polonais Andrzej Duda ont rencontré des survivants de la Shoah dont Eli Sharabi.