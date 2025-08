Articles recommandés -

Alors que l’antisémitisme progresse en Europe, la Moldavie se distingue par une position ferme. Le Premier ministre Dorin Recean a rencontré le Grand Rabbin Pinchas Salzman pour réaffirmer son engagement contre ce fléau. « Nous ne permettrons pas à l’antisémitisme de s’enraciner en Moldavie », a-t-il déclaré, soulignant une politique gouvernementale visant à garantir la sécurité et la prospérité de la communauté juive, forte de plusieurs milliers de membres et attirant de nombreux touristes israéliens.

Au cours de cette rencontre officielle, les discussions ont porté sur la préservation du patrimoine juif, le développement des institutions communautaires et le renforcement de la coopération avec les autorités. Le Grand Rabbin a présenté les activités de la communauté, incluant des centres éducatifs, des synagogues, des projets de conservation du patrimoine et des programmes d’aide sociale. Pendant la guerre en Ukraine, ces institutions ont joué un rôle clé dans l’assistance aux réfugiés, en coordination avec les autorités locales et internationales.

« Cette rencontre symbolise l’engagement mutuel entre la communauté juive et le gouvernement », a affirmé Rabbi Salzman. « Face à la montée inquiétante de l’antisémitisme en Europe, le soutien public du Premier ministre est crucial. » Alors que de nombreux pays restent silencieux face aux incidents antisémites, la Moldavie se positionne comme un modèle de tolérance et de collaboration intercommunautaire, envoyant un message fort de solidarité.