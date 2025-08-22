Nucléaire : L’Europe fixe de nouvelles discussions avec l’Iran

Articles recommandés -

Les puissances européennes ont confirmé vendredi la tenue de nouvelles discussions avec l’Iran sur son programme nucléaire la semaine prochaine, alors que l’échéance d’octobre approche pour le déclenchement du mécanisme de « snapback » qui rétablirait automatiquement les sanctions internationales de l’accord de 2015.

À l’issue d’un appel téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a averti que « le temps est compté ». « Nous avons rappelé à l’Iran que les sanctions sont prêtes à être réimposées. Une nouvelle réunion aura lieu la semaine prochaine », a-t-il déclaré dans un message publié sur X.

Son homologue allemand, Johann Wadephul, a souligné que l’Europe restait engagée sur la voie diplomatique mais a mis en garde : « Le temps est très court et l’Iran doit s’impliquer de manière substantielle pour éviter l’activation du snapback. »

Les Européens insistent sur le fait qu’ils ne laisseront pas expirer ce mécanisme sans « un accord vérifiable et durable ». Ils ont ainsi chargé leurs directeurs politiques de rencontrer la délégation iranienne dans les prochains jours afin de tenter de trouver une issue.

Ce nouveau round de discussions se tiendra dans un contexte économique et social extrêmement tendu pour la République islamique, confrontée à une inflation galopante, à des pénuries d’eau et d’électricité et à une contestation intérieure croissante. L’Europe espère arracher un compromis, mais prévient que sans avancées concrètes, le retour aux sanctions sera inévitable dès octobre.