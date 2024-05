Olaf Scholz déclare qu'il n'y a pas de "mandat d'arrêt" de la CPI à l'encontre de Netanyahou

Le chancelier allemand Olaf Scholz refuse de spéculer sur la question de savoir si l'Allemagne exécutera un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahou vendredi, notant qu'aucun mandat n'a encore été délivré et qu'Israël dispose d'un système judiciaire indépendant.

"Une chambre de juges décidera", a déclaré M. Scholz lors d'une conférence de presse conjointe à Berlin avec son homologue portugais, interrogé sur la demande de mandat d'arrêt du procureur de la CPI concernant des violations présumées du droit international dans le cadre de la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza.

Lorsqu'ils décident de délivrer ou non un mandat, les juges "doivent garder à l'esprit qu'Israël est un État démocratique doté d'un système judiciaire fort et indépendant", ajoute-t-il. Le bureau de M. Scholz a été fortement critiqué par le gouvernement israélien jeudi, après que le porte-parole allemand Steffen Hebestreit a déclaré que le pays exécuterait "bien sûr" un éventuel mandat d'arrêt de la CPI si le besoin s'en faisait sentir. En vertu du principe de complémentarité, la CPI, dont le siège est à La Haye, ne peut poursuivre que les crimes pour lesquels la juridiction locale ne peut ou ne veut pas le faire. En début de semaine, le bureau du procureur général de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu'il avait recommandé de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et du ministre de la défense, Yoav Gallant, parce qu'il n'avait pas vu de preuves convaincantes que les tribunaux israéliens enquêtaient sur les violations présumées du droit international à Gaza.