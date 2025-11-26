Palestine Action conteste son interdiction devant la justice britannique

L’organisation anti-israélienne Palestine Action a engagé une procédure judiciaire pour tenter d’annuler la décision du gouvernement britannique de la placer sur la liste des organisations terroristes. L’audience, ouverte mercredi à la Haute Cour de Londres, marque une nouvelle étape dans cette controverse.

L’exécutif britannique avait proscrit Palestine Action en juillet, peu après une intrusion de militants dans une base aérienne du sud de l’Angleterre. Les autorités accusent le groupe d’avoir causé environ 7 millions de livres sterling de dégâts à deux avions militaires. En vertu du Terrorism Act de 2000, l’organisation a été ajoutée à une liste comprenant notamment Al-Qaïda et le Hezbollah. Être membre de Palestine Action ou soutenir publiquement ses actions constitue désormais un crime passible de 14 ans de prison.

Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction, protestataires et défenseurs des libertés civiles dénoncent une répression sans précédent. Selon la plateforme Defend Our Juries, plus de 2 300 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des étudiants, des enseignants et même un pasteur à la retraite de 83 ans. La police métropolitaine de Londres indique que 254 d’entre elles ont été inculpées pour des délits mineurs, passibles de six mois d’emprisonnement.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a jugé la mesure "disproportionnée et inutile", tandis que le Conseil de l’Europe a critiqué les "limites excessives" imposées au droit de manifester. Ces réserves n’ont pas empêché la ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper, de défendre l’interdiction. Selon elle, le gouvernement dispose d’évaluations sécuritaires attestant que Palestine Action n’est pas une organisation non violente. Lors d’une audience récente, les procureurs ont notamment affirmé qu’un militant avait frappé un policier avec un marteau lors d’une action menée contre un site d’une entreprise israélienne de défense.

Créée en 2020, Palestine Action affirme vouloir mettre fin à la participation du Royaume-Uni à ce qu’elle qualifie de "régime génocidaire et d’apartheid" d’Israël. Le groupe cible régulièrement des usines liées à l’industrie militaire, en particulier celles du fabricant Elbit.

Depuis l’interdiction, des rassemblements ont été organisés dans plusieurs villes, les manifestants brandissant des pancartes proclamant : "Je m’oppose au génocide, je soutiens Palestine Action". Le cinéaste Ken Loach a dénoncé une décision "absurde" et une criminalisation du militantisme. Greenpeace UK y voit une dérive alarmante : "Classer un mouvement de protestation comme organisation terroriste devrait faire frémir chacun", a déclaré l’une de ses responsables.