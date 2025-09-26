Paradoxe espagnol : le navire envoyé pour protéger la flottille pour Gaza équipé d'armes israéliennes

L'Espagne se retrouve dans une situation embarrassante qui révèle les contradictions de sa politique étrangère. Le destroyer "Furor", envoyé par Madrid pour escorter la flottille à destination de Gaza, est équipé de systèmes d'armement israéliens, selon des révélations de médias espagnols.

Un équipement paradoxal

Cette révélation intervient alors que l'Espagne a officialisé mardi dernier un embargo total sur les armes à destination d'Israël. Le navire militaire espagnol serait notamment doté du système Typhon de stabilisation de canons de 25 mm modèle MK-38, fabriqué par la société israélienne Rafael en partenariat avec BAE Systems. Ces équipements, également utilisés par la marine israélienne, permettent un tir précis même par mer agitée.

La maintenance de ces systèmes d'armement a été confiée aux entreprises fabricantes pour plus d'un million d'euros, soulignant la forte dépendance technologique et militaire de l'Espagne envers les entreprises étrangères, notamment israéliennes.

L'escalade diplomatique de Pedro Sánchez

Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé une série de mesures drastiques, interdisant aux navires et avions transportant des armes vers Israël d'utiliser les ports et l'espace aérien espagnols. L'Espagne a également promis d'augmenter son aide à l'Autorité palestinienne et à l'UNRWA, tout en imposant un embargo sur les produits des implantations israéliennes de Judée-Samarie.

Sánchez a durci le ton, affirmant que son pays interdirait l'entrée sur son territoire à toute personne ayant participé directement à ce qu'il qualifie de "génocide". "Nous espérons que ces mesures aideront à faire pression sur le Premier ministre Netanyahou et son gouvernement pour soulager une partie des souffrances que vit la population palestinienne", a déclaré le dirigeant espagnol.

Une réaction virulente d'Israël

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a réagi avec véhémence : "Le gouvernement espagnol mène une ligne anti-israélienne hostile, avec une rhétorique sauvage et haineuse. La tentative de cette administration corrompue de détourner l'attention des affaires de corruption graves par une attaque anti-israélienne et antisémite continue est transparente."