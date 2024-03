Pays-Bas : 13 dirigeants de partis signent une déclaration contre la résurgence de l'antisémitisme

13 dirigeants de partis aux Pays-Bas ont signé une déclaration contre l'antisémitisme, condamnant le mouvement de protestation propalestinien dans le pays et niant sa légitimité.

"Nous observons avec horreur le retour de la haine contre les Juifs dans des endroits où tout le monde pensait qu'il était possible de se rassembler librement et en sécurité. La haine des Juifs, qui semblait appartenir à une époque révolue, refait son apparition. Ce que l'on voit ne sont pas des manifestations, ce sont des menaces, et cela doit cesser maintenant", peut-on lire dans cette pétition.

Le texte a été signé par Geert Wilders, le chef du parti pour la liberté, le plus grand du Parlement, ainsi que la dirigeante du second parti le plus important, Dilan Yeşilgöz. Ils ont été rejoints par 11 autres chefs de partis. Seules deux formations siégeant au Parlement ont refusé de se joindre à cet appel - un parti affilié aux minorités du pays et un parti d'extrême droite.

Cette déclaration contre l'antisémitisme intervient après un incident qui a agité les Pays-Bas, lors duquel des militants propalestiniens ont fait irruption dans un concert donné par Lenny Kuhr, ex-gagnante de l'Eurovision. La chanteuse néerlandaise d'origine juive a été menacée directement par ces manifestants, qui ont également scandé des slogans antisémites.

https://twitter.com/i/web/status/1772315970540843042 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La classe politique a vivement condamné l'incident, qui a fait la une des médias du pays lundi. Réagissant sur X, Geert Wilders a écrit : "Quelles ordures humaines. Pauvre Lenny Kuhr, pauvre Hollande. La faute en revient également aux dirigeants du pays qui ont choisi d'ignorer ces agissements pendant des années, et qui ont laissé entrer n'importe qui aux Pays-Bas. Ils auraient dû faire du slogan 'Du fleuve à la mer' une infraction pénale."

Le dirigeant du parti d'extrême-droite, qui a vécu dans un moshav lorsqu'il était jeune, est l'un des plus fervents soutiens d'Israël en Europe. Après le vote lundi de la résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, il a publié un tweet disant : "Restez forts, mes amis israéliens, dans la lutte contre le Hamas. L’ONU, les États-Unis et l’Europe ne comprennent pas que vous menez une guerre existentielle, contre les forces obscures de la haine et de la destruction appelées Hamas. Je vous soutiendrai toujours."