Pays-Bas : des supporters de l’Ajax Amsterdam affrontent des manifestants propalestiniens retranchés dans une université

Des supporters du club de football de l’Ajax Amsterdam, aux Pays-Bas, s'en sont pris lundi à des manifestants propalestiniens, qui, à l'instar de leurs homologues sur les campus américains, ont investi l’université de la ville. Les ultras de l’Ajax se sont rendus à la tente de protestation et attaqué les manifestants avec des fusées éclairantes et des bâtons. Certains d'entre eux portaient des masques des Fanatics, les ultras du Maccabi Tel Aviv, connus pour leur amitié avec les supporters de l'Ajax depuis de nombreuses années.

Selon des informations aux Pays-Bas, environ 140 manifestants ont été arrêtés lors des émeutes. La plupart d'entre eux ont été relâchés mardi matin. En réponse aux milliers de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont remercié les supporters de l'Ajax qui se sont tenus aux côtés d'Israël, fait rare en Europe.

L’amitié entre l’Ajax et le Maccabi a commencé en 2004 lorsque les deux équipes se sont affrontées lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Depuis, les fans du Maccabi brandissent régulièrement des bannières de l'Ajax et vice versa. Les supporters sont connus pour leur identification à la communauté juive et à Israël, les ultras ayant même reçu le surnom de "Super Joden" (Super Juifs).

L’Ajax Amsterdam, le club le plus titré des Pays-Bas, est souvent considéré comme le club de la communauté juive de la ville, tous deux étant installés dans le même quartier d’Amsterdam. Des drapeaux israéliens flottent dans les tribunes à chaque match depuis de nombreuses années et les supporters ajacides arborent de grandes étoiles de David pour encourager leur équipe, alors que très peu d’entre eux sont de confession juive.