Articles recommandés -

Une violente agression visant des touristes israéliens a eu lieu jeudi au parc de vacances Center Parcs De Kempervennen, dans la province de Flevoland, aux Pays-Bas. Deux personnes ont été blessées et hospitalisées à Eindhoven, selon les autorités locales. L’ambassade d’Israël à La Haye suit de près l’affaire, tandis que la police néerlandaise a ouvert une enquête.

https://x.com/i/web/status/1958754542285123760 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Quelques jours avant l’attaque, des militants pro-palestiniens avaient publié sur Instagram et d’autres réseaux sociaux une vidéo controversée filmée clandestinement dans le même parc. Le montage montrait des familles israéliennes en vacances, y compris des enfants, accompagnées de messages hostiles : « Nous les voyons », « Les sionistes ne sont pas les bienvenus aux Pays-Bas », pouvait-on lire en anglais. Le compte Instagram du groupe “Students for Justice in Palestine – Amsterdam” a diffusé ces images en exhortant ses abonnés à signaler la présence de touristes israéliens dans le pays.

La vidéo accusait également Israël de crimes à Gaza, affirmant : « Les sionistes voyagent sans visa dans l’Union européenne alors que des enfants meurent ». Plusieurs internautes ont répondu à l’appel en envoyant d’autres vidéos d’Israéliens séjournant aux Pays-Bas.

Le CIDI (Centre d’information et de documentation sur Israël aux Pays-Bas) a condamné fermement ces publications et déposé une plainte pour incitation à la haine et à la violence. Trois jours plus tard, l’agression s’est produite dans le parc de loisirs, renforçant les inquiétudes sur un possible lien entre cette campagne en ligne et l’attaque physique.

https://x.com/i/web/status/1958615552974627093 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé un climat d’insécurité croissant pour ses ressortissants aux Pays-Bas. Dans un communiqué, il appelle le gouvernement néerlandais à « retrouver les assaillants, les traduire en justice et agir avec fermeté pour prévenir de nouvelles agressions ».

Pour l’heure, la police locale indique que l’enquête se concentre sur l’identification des auteurs et sur d’éventuelles motivations politiques. Cet incident survient dans un contexte de tensions accrues en Europe, marqué par une recrudescence des actes antisémites et des mobilisations pro-palestiniennes depuis plusieurs mois.