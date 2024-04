Pays-Bas : deux Israéliennes harcelées et humiliées par un agent de sécurité à l'aéroport d'Amsterdam

Un agent de sécurité néerlandais de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam a "harcelé, détenu et humilié" vendredi, deux Israéliennes, dont une ex-otage du Hamas, venues aux Pays-Bas sous l’égide du ministère israélien de la Défense pour expliquer la situation en Israël. Une plainte officielle a été déposée par les deux femmes à la police de l’aéroport contre l’agent d'origine pakistanaise de confession musulmane. D’autres plaintes avaient déjà été déposées contre lui pour avoir retardé sans raison des voyageurs israéliens de passage par l’aéroport. Les deux femmes ont demandé à rester anonymes.

À leur arrivée au contrôle de sécurité rapide vers 9h40 vendredi, l'agent a regardé leurs passeports israéliens et affirmé qu’elles n’avaient pas le droit d’être dans cette file, les menaçant d’une amende de 350 euros si elles ne possédaient pas de coupe-file. Il les a alors fait sortir de la queue et les a humiliées devant des dizaines de passagers, en leur criant qu’elles avaient fraudé puis ordonné leur détention jusqu'à ce que l'affaire soit clarifiée. Il a également souligné haut et fort qu'elles étaient israéliennes, répétant "El Al" à maintes reprises.

L’une des deux Israéliennes a alors contacté l’ambassadeur d’Israël aux Pays-Bas, qui a lui-même contacté l'officier de sécurité d'El Al sur place pour les aider. "Il nous a traitées comme si nous avions commis un crime terrible", a dit l’une des deux femmes à Ynet. "Je passe ma vie dans les aéroports et je n'ai jamais vécu une expérience aussi humiliante. Tout était intentionnel, il était très clair qu'il s’est 'enflammé' à la vue de nos passeports israéliens", a-t-elle poursuivi. "Il y avait du sadisme dans ses yeux mais ce n’est que lorsque j’ai appelé l’ambassadeur qu’il a commencé à comprendre que ça ne sentait pas bon pour lui".

L'ambassade d'Israël aux Pays-Bas a déclaré qu'elle était au courant de l'affaire et savait que plusieurs cas de ce type se sont produits récemment. L'ambassade a donc l'intention de traiter la question de manière globale avec les autorités néerlandaises pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus.