Pays-Bas : le chef de la diplomatie démissionne après son échec à imposer de nouvelles sanctions contre Israël

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, a annoncé sa démission vendredi, après avoir échoué à convaincre son cabinet de soutenir de nouvelles sanctions contre Israël.

Membre du parti de centre-droit « Nouveau Contrat Social », Veldkamp a expliqué qu’il n’avait pas réussi à obtenir un consensus gouvernemental sur ce qu’il a qualifié de « mesures significatives » en réaction aux opérations israéliennes à Gaza et aux projets de construction en Judée-Samarie, notamment à Jérusalem-Est et dans la zone E1.

Durant son mandat, le chef de la diplomatie avait déjà adopté une ligne dure vis-à-vis de Jérusalem : il avait suspendu des licences d’exportation de composants destinés à la marine israélienne et interdit l’entrée sur le territoire néerlandais à plusieurs ministres israéliens, parmi lesquels Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir. Sa démission laisse les Pays-Bas sans ministre des Affaires étrangères à un moment délicat pour la diplomatie européenne. L’Union européenne est actuellement engagée dans des discussions sensibles avec les États-Unis concernant les garanties de sécurité à offrir à l’Ukraine et les négociations sur les droits de douane.