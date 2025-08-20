Pays-Bas : les entreprises israéliennes de défense exclues du salon NEDS

Articles recommandés -

Selon des informations révélées par le quotidien économique israélien Globes, les organisateurs du principal salon de défense aux Pays-Bas, le NIDV Exhibition Defense & Security (NEDS), ont annoncé que les entreprises israéliennes ne seront pas autorisées à participer à l’édition 2025. L’événement, spécialisé notamment dans le secteur maritime, doit se tenir en novembre prochain à Rotterdam.

Parmi les habitués du salon figuraient les géants de l’industrie militaire israélienne tels qu’Israel Aerospace Industries (IAI), Elbit Systems et Rafael Advanced Defense Systems, qui présentaient régulièrement leurs systèmes de missiles, de drones et de défense navale. Mais dans une lettre adressée récemment aux entreprises concernées, les organisateurs ont confirmé leur exclusion pour cette année.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de durcissement de la politique néerlandaise vis-à-vis d’Israël. En mai dernier, le ministre des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, avait annoncé soutenir un examen juridique de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, concluant à de possibles "violations du droit international". Les Pays-Bas poussent désormais à l’adoption de sanctions économiques et commerciales au sein de l’UE, notamment en limitant la participation israélienne au programme européen Horizon.

Le gouvernement néerlandais avait déjà suspendu ses exportations d’armes vers Israël, quelques mois après le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023, à la suite d’une décision judiciaire. Cette nouvelle exclusion s’ajoute à celle subie par les industriels israéliens en juin dernier au salon Eurosatory, près de Paris. Le salon NEDS ouvrira ses portes le 20 novembre à Rotterdam pour sa 36ᵉ édition.