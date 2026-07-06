Pays-Bas : une organisation pro-palestinienne porte plainte contre deux députés israéliens

L'organisation Hind Rajab Foundation, basée à Bruxelles et engagée dans des actions judiciaires contre des responsables israéliens, a annoncé avoir déposé une plainte pénale aux Pays-Bas contre deux députés israéliens, les accusant d'« incitation au génocide ».

La plainte vise Ram Ben Barak, député du parti Yesh Atid, et Moshe Solomon, député du Parti sioniste religieux. Selon la fondation, les deux élus devaient participer à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), organisée à La Haye.

L'organisation affirme que les deux parlementaires ont utilisé leurs fonctions pour promouvoir des politiques visant au déplacement permanent des Palestiniens de la bande de Gaza. Elle reproche notamment à Ram Ben Barak d'avoir déclaré, en novembre 2023, que les habitants de Gaza pourraient être accueillis par différents pays, estimant qu'« il vaut mieux être réfugié au Canada qu'à Gaza ».

Concernant Moshe Solomon, la fondation l'accuse de soutenir le rétablissement des localités israéliennes dans la bande de Gaza, sans toutefois citer de déclaration précise.

La Hind Rajab Foundation demande aux autorités néerlandaises d'engager des poursuites et d'examiner la responsabilité pénale des deux députés pour incitation au génocide.

Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, cette organisation a multiplié les plaintes contre des soldats et responsables israéliens se trouvant à l'étranger. Si certaines procédures ont conduit à des interrogatoires ou à l'annulation de déplacements, aucune n'a, à ce jour, débouché sur une condamnation pour "crimes de guerre ou génocide".

Israël rejette fermement ces accusations et affirme que son armée agit conformément au droit international. Les autorités israéliennes soulignent que Tsahal cherche à limiter les pertes civiles, tout en accusant le Hamas d'utiliser la population de Gaza comme bouclier humain.