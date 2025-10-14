Pedro Sánchez affirme que les responsables du "génocide" à Gaza doivent être jugés

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré mardi que la trêve entre Israël et le Hamas ne devait pas conduire à « l’oubli » ni à « l’impunité », affirmant que « les principaux acteurs du "génocide"à Gaza devront répondre de leurs actes devant la justice ».

Dans une interview à la radio Cadena Ser, le dirigeant socialiste a souligné : « La paix ne peut pas signifier l’oubli, elle ne peut pas signifier l’impunité », interrogé sur d’éventuelles poursuites visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

L’Espagne, l’un des pays européens les plus critiques envers Israël, avait déjà annoncé en septembre que son parquet ouvrirait une enquête sur les « violations graves des droits humains » à Gaza, en coopération avec la Cour pénale internationale (CPI).

Le procureur de la CPI a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, soupçonnés de "crimes de guerre" et "crimes contre l’humanité". Madrid participe également à la procédure engagée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ), où Israël est accusé de génocide.

Sánchez a confirmé que l’embargo sur les armes à destination et en provenance d’Israël resterait en vigueur « jusqu’à ce que le processus de paix se consolide ».

Le chef du gouvernement espagnol s’est enfin dit prêt à engager son pays dans une future mission internationale de maintien de la paix à Gaza, affirmant : « L’Espagne souhaite y jouer un rôle actif, dans la reconstruction comme dans la consolidation d’une paix durable. »