Peine de mort pour les terroristes en Israël : le Conseil de l’Europe dénonce un "grave recul"

Le Conseil de l’Europe a vivement critiqué l’adoption par la Knesset d’une loi instaurant la peine de mort pour des terroristes, dénonçant un « grave recul » en matière de droits humains.

Dans un communiqué, son secrétaire général, Alain Berset, estime que l’entrée en vigueur de ce texte marquerait un éloignement supplémentaire d’Israël par rapport aux principes auxquels il a historiquement choisi d’adhérer. Il souligne que la peine capitale constitue un « anachronisme juridique » incompatible avec les standards contemporains d’un État de droit.

L’institution européenne s’inquiète en particulier du caractère jugé "discriminatoire" de la loi. Celle-ci est en effet conçue pour s’appliquer principalement aux terroristes palestiniens condamnés, ce qui soulève, selon le Conseil de l’Europe, de sérieuses questions d’égalité devant la justice. « Toute application présentant un caractère discriminatoire est inacceptable », insiste Alain Berset.