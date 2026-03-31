Peine de mort pour les terroristes : un "pas vers l’apartheid", dénonce Pedro Sanchez

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a vivement critiqué la nouvelle législation adoptée par la Knesset instaurant la peine de mort pour des terroristes palestiniens condamnés pour des attentats. S’inscrivant dans une position partagée par plusieurs dirigeants européens, il a dénoncé une mesure qu’il juge discriminatoire et contraire aux principes de justice.

Dans un message publié sur le réseau X, Sanchez a fustigé « une mesure asymétrique qui ne serait pas appliquée à des Israéliens coupables des mêmes crimes ». « Même crime, peine différente. Ce n’est pas la justice. C’est un pas supplémentaire vers l’apartheid », a-t-il affirmé, appelant la communauté internationale à ne pas rester silencieuse face à cette évolution.

La loi adoptée prévoit en effet l’application de la peine capitale principalement aux Palestiniens jugés pour des actes de terrorisme dans des tribunaux militaires, alors que les citoyens israéliens relèvent du système judiciaire civil. Cette distinction, au cœur des critiques, alimente les accusations d’inégalité devant la loi.

Un dispositif distinct permet théoriquement de prononcer la peine de mort à l’encontre de toute personne, y compris des Israéliens, mais uniquement dans des cas très spécifiques, notamment lorsque l’acte vise explicitement à « nier l’existence de l’État d’Israël ».