Pélerinage à Ouman : la Moldavie accusée d'antisémitisme après l'annulation des vols pour les pélerins

Articles recommandés -

Des dizaines de milliers de pèlerins hassidiques de Breslev se retrouvent bloqués après l'annulation brutale par la Moldavie de tous les vols supplémentaires en provenance d'Israël, destinés à rejoindre Ouman en Ukraine pour les célébrations de Rosh Hashanah.

La mesure drastique a été annoncée jeudi après-midi lors d'une réunion entre l'Autorité de l'aviation civile moldave et les représentants des compagnies aériennes HighSky, Fly One et El Al. Selon les témoins présents, l'annulation de tous les vols supplémentaires approuvés a été prise sur "ordre direct du Premier ministre moldave".

Cette décision intervient un an après une situation similaire : en 2024, la Moldavie avait déjà annulé à la dernière minute tous les vols charters vers Ouman, causant d'importantes pertes financières et une vive frustration dans la communauté hassidique.

Les dirigeants de l'Union Breslev d'Ouman n'hésitent pas à qualifier cette décision de "pur antisémitisme". "Ils ne veulent tout simplement pas que des Juifs traversent leur pays", dénonce le rabbin Gvirtz, ajoutant : "Nous avons l'impression d'être des citoyens de seconde zone."

Le député Meir Porush a adressé une lettre au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères, réclamant l'abandon de "la politique de la carotte" au profit d'un "dialogue avec le bâton". Il rappelle qu'Israël emploie environ 15 000 travailleurs moldaves et a exempté leurs ressortissants de l'obligation de visa touristique.

Même réaction du député Zvi Sukkot qui qualifie cette annulation d'"audace de premier ordre, contraire à la loi et empreinte d'un antisémitisme ancien et néfaste". Il appelle le ministre de l'Intérieur à annuler les visas des travailleurs migrants moldaves "jusqu'à nouvel ordre".