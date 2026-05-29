Péter Magyar à Bruxelles pour tenter de débloquer les milliards d’euros gelés sous Viktor Orban

Le Premier ministre hongrois Péter Magyar est à Bruxelles ce vendredi avec un objectif clair : obtenir le déblocage des fonds européens suspendus durant les années de gouvernement de Viktor Orbán. Une mission délicate alors que la Commission européenne affirme que les discussions ne font que commencer.

Près de 18 milliards d’euros destinés à la Hongrie restent actuellement gelés par l’Union européenne. Ces fonds avaient été suspendus en raison de différends avec le gouvernement Orbán, notamment sur l’État de droit, les droits des personnes LGBT+, la politique migratoire et plusieurs questions liées aux conflits d’intérêts.

Élu en avril, Péter Magyar a été accueilli favorablement par les institutions européennes, qui voient dans son arrivée au pouvoir l’occasion d’un réchauffement des relations entre Budapest et Bruxelles après seize années de tensions.

La priorité du nouveau chef du gouvernement concerne une enveloppe de 10 milliards d’euros qui pourrait être définitivement perdue à la fin du mois d’août en l’absence d’accord. Péter Magyar espère obtenir des avancées politiques lors de son entretien avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Bruxelles réclame toutefois des engagements concrets avant tout déblocage de fonds. Plusieurs gestes ont déjà été effectués par le nouveau gouvernement. Le Parlement hongrois a notamment renoncé cette semaine au projet de retrait de la Hongrie de la Cour pénale internationale.

Péter Magyar a également annoncé son intention d’engager prochainement le processus d’adhésion de la Hongrie au Parquet européen, une mesure réclamée de longue date par les institutions européennes.

Avant cette rencontre décisive, le dirigeant hongrois s’est entretenu avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, ainsi qu’avec le Premier ministre belge, Bart De Wever.