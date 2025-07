Plantu dénonce la répression des caricaturistes en Turquie

Articles recommandés -

Invité des Grandes Gueules du Moyen-Orient sur i24NEWS ce mercredi soir, Plantu, légendaire caricaturiste du Monde et fondateur de Cartooning for Peace, a réagi avec indignation à l’arrestation de quatre caricaturistes du magazine satirique turc LeMan. Leur dessin, représentant un musulman et un juif se serrant la main au ciel sous des missiles, a été accusé à tort de caricaturer le prophète Mahomet, déclenchant des émeutes à Istanbul et une répression brutale. « C’est une manipulation ! » s’insurge Plantu, dénonçant ceux qui « savent qu’ils mentent » pour inciter les foules.

Pour Plantu, cette affaire illustre un recul global de la liberté d’expression. En Turquie, où la presse est muselée (158e au classement 2024 de Reporters sans frontières), des dessinateurs comme Musa Kart, du journal Cumhuriyet, subissent censure et emprisonnement. Même en Europe, l’autocensure gagne du terrain : « En France, en Belgique, les rédacteurs en chef ont peur », déplore-t-il, citant le licenciement du Britannique Steve Bell par The Guardian pour un dessin mal interprété sur Netanyahou.

Plantu, qui a rencontré des caricaturistes en Iran, à Gaza et en Égypte, évoque les manipulations historiques, comme la crise des caricatures danoises de 2006. « Les dessinateurs ne veulent humilier personne », martèle-t-il, appelant les journaux européens à publier le dessin de LeMan en solidarité : « À fond la caisse ! » Face à l’intolérance, il prône la résistance artistique, car « les artistes contournent toujours les interdits ». Mais son cri d’alarme va au-delà : « Ce sont les citoyens qui s’empêchent de penser librement », et c'est un danger pour les démocraties.