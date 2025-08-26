Plus de 200 diplomates européens appellent à des sanctions contre Israël

Articles recommandés -

Un collectif inédit de 209 anciens ambassadeurs et hauts diplomates européens a publié ce mardi, dans les colonnes du Guardian, une lettre ouverte exhortant l’Union européenne à agir face à la guerre à Gaza et aux « actions illégales » d’Israël en Judée-Samarie.

Selon ce texte, l’UE doit prendre des mesures collectives pour défendre les droits humains et le respect du droit international. À défaut, précisent les signataires, les États membres doivent agir individuellement ou par petits groupes. Neuf pistes d’action sont proposées : suspension des licences d’exportation d’armes vers Israël, interdiction du commerce de biens et services en provenance des implantations, ou encore interdiction pour les centres de données européens d’héberger ou de traiter des informations issues de sources israéliennes liées aux localités juives de Judée-Samarie.

La lettre, qui marque une intensification du débat diplomatique autour du conflit, a été signée par 110 ambassadeurs à la retraite, 25 anciens directeurs généraux et plusieurs figures majeures de l’appareil européen. Parmi elles, Alain Le Roy, ex-secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure, et Carlo Trojan, ancien secrétaire général de la Commission européenne. Les signataires estiment qu’une action ferme est indispensable pour préserver la crédibilité de l’Union sur la scène internationale. Leur message est clair : l’inaction collective de Bruxelles ne peut perdurer face à une situation qu’ils jugent "contraire au droit international" et porteuse de "graves risques pour la stabilité régionale".