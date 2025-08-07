Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais appellent au boycott d’Israël

Articles recommandés -

Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith, Michael Rosen, Irvine Welsh et Jeanette Winterson, ont signé une lettre exigeant un « boycott immédiat et complet » d’Israël jusqu’à ce que Gaza reçoive suffisamment d’eau potable, de nourriture et de fournitures médicales sous l’égide de l’ONU. Ils demandent également la libération des otages, la fin des violences en Judée-Samarie, un cessez-le-feu permanent et l’arrêt des violences du Hamas et d’Israël. « Nous rejetons fermement l’antisémitisme et toute forme de haine contre les Palestiniens, Israéliens et Juifs », précisent-ils, affirmant leur solidarité avec la résistance palestinienne, juive et israélienne aux « politiques génocidaires » du gouvernement israélien.

La lettre soutient les appels d’écrivains israéliens et juifs à des sanctions contre les institutions israéliennes et les individus responsables. « Un boycott est la seule sanction qu’un individu peut appliquer », ajoutent-ils. Ce plaidoyer intervient alors que la crise à Gaza, déclenchée par l’invasion du sud d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023, alarme la communauté internationale. Israël réfute tout "génocide", affirmant chercher à minimiser les pertes civiles et accusant le Hamas d’utiliser les civils comme boucliers humains dans des zones résidentielles, hôpitaux et écoles.