"Plus de 80% des Iraniens ne veulent plus de ce régime" (activiste iranienne)

Hilda Dehghani-Schmitt, activiste iranienne, a livré un témoignage sur i24NEWS, révélant l'état d'esprit de la population iranienne face aux frappes israéliennes contre le régime des mollahs.

Un régime fragilisé de toutes parts

L'activiste confirme la vulnérabilité croissante du régime : "Il est fragilisé parce que les proxys ont été détruits les uns après les autres", mais aussi "à cause d'une vraie dissension au sein même du régime". Selon ses sources, "plus de 80% des Iraniens, d'après leurs propres études, ne veulent plus de ce régime".

Des témoignages depuis l'Iran

Dehghani-Schmitt révèle ses échanges quotidiens avec des Iraniens sur "des réseaux cryptés". Elle rapporte les mots d'une jeune femme en larmes : "Je ne regrette pas l'offensive israélienne, je regrette juste qu'on n'ait pas eu la force de sauver notre pays avant". Une autre lui confie : "S'il faut qu'on meure, de toute façon ils sont en train de nous tuer... au moins ça ne servira pas aux autres générations".

L'Iran, un pays "occupé" depuis 46 ans

Pour l'activiste, l'Iran est "occupé par un régime pour sa guerre idéologique, qui utilise toutes nos ressources". Elle dénonce l'inaction occidentale : "Le monde libre a toujours utilisé ces moments de lutte du peuple iranien pour mieux négocier le prix du pétrole et du gaz".

Vision d'un Iran post-ayatollahs

Dehghani-Schmitt esquisse l'avenir : "Un Iran multiple qui vivra en paix avec ses voisins", respectueux de "ses différentes ethnies" et de "ses minorités religieuses catholiques, juives ou bahaïes". Un Iran qui "se joindra à l'accord d'Abraham" et "ressemblera à toutes les valeurs que les Iraniens ont réussi, malgré les mollahs, à maintenir".

Son message final résonne comme un appel : "Heureusement qu'Israël a voulu l'entendre" là où "le monde ne veut pas l'entendre".