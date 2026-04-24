Plusieurs pays européens refusent de retransmettre l'Eurovision à cause d’Israël

Plusieurs diffuseurs publics européens ont annoncé qu’ils ne retransmettraient pas l’édition 2026 du Concours Eurovision de la chanson pour protester contre la participation d’Israël. Selon des informations rapportées par The Guardian, l’Irlande, l’Espagne et la Slovénie ont décidé de ne pas diffuser l’événement sur leurs chaînes nationales.

La télévision publique slovène RTV Slovenia a confirmé un blackout complet du concours. À la place, elle programmera une série intitulée "Voices of Palestine", composée de documentaires et de films consacrés aux Palestiniens. Sa directrice, Ksenija Horvat, a indiqué à l’Associated Press que la chaîne ne retransmettrait pas l’Eurovision cette année.

En Espagne, RTVE a également confirmé qu’elle ne diffuserait pas le concours, une première depuis l’entrée du pays dans la compétition en 1961. En Irlande, RTÉ avait déjà annoncé en décembre qu’elle ne participerait pas et ne retransmettrait pas non plus l’événement.

D’autres pays ont pris leurs distances avec cette édition. Les Pays-Bas et l’Islande se sont retirés de la compétition, tout en maintenant la diffusion sur leurs chaînes publiques respectives. Au total, 35 pays doivent participer à cette édition anniversaire marquant les 70 ans du concours, organisée à Vienne du 12 au 16 mai.

Israël sera représenté par Noam Bettan, 28 ans, avec la chanson "Michelle", interprétée en français, en hébreu et en anglais lors de la première demi-finale. Ces deux dernières années, les représentants israéliens ont été hués pendant le concours, malgré la deuxième place obtenue l’an dernier par Yuval Raphael grâce au vote du public.