Polémique à Athènes : l’ambassadeur israélien reproche au maire l'inaction face aux graffitis antisémites

Le maire d’Athènes, Haris Doukas, et l’ambassadeur d’Israël en Grèce, Noam Katz, se sont engagés dans une polémique acerbe ce dimanche. Dans une interview au quotidien Kathimerini, Katz a accusé les autorités municipales de ne pas lutter suffisamment contre les graffitis antisémites, affirmant que ces inscriptions, attribuées à des « minorités organisées », incommodent les touristes israéliens. En réponse, Doukas, membre du parti socialiste PASOK, a réagi sur X : « Nous avons prouvé notre opposition ferme à la violence et au racisme, et nous n’acceptons pas de leçons de démocratie de ceux qui tuent des civils. »

Il a ajouté : « Athènes, capitale d’un pays démocratique, respecte ses visiteurs tout en soutenant la liberté d’expression de ses citoyens. » Doukas a qualifié de « révoltant » le fait que l’ambassadeur se focalise sur des graffitis, « systématiquement effacés », alors qu’un « génocide sans précédent » se déroule à Gaza, selon lui. Cette passe d’armes intervient dans un contexte de tensions croissantes en Grèce, où des incidents anti-israéliens, incluant des actes de vandalisme, ont été signalés récemment, sur fond de conflit à Gaza.