Pologne : des individus ont tenté de mettre le feu à une synagogue à Varsovie

Des individus ont tenté de mettre le feu à une synagogue à Varsovie sans faire de blessés, ont annoncé mercredi les autorités polonaises et la communauté juive, ne causant que des dégâts mineurs au bâtiment.

«Quelqu'un a tenté de mettre le feu à la synagogue Nozyk avec un cocktail Molotov», a indiqué dans la matinée le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski sur le réseau social X. «Dieu merci, personne n'a été blessé», a-t-il ajouté.

Dans un message adressé quelques heures plus tard à l'AFP, la communauté juive de Varsovie a exprimé son «inquiétude et indignation» après l'attaque, tout en confirmant le caractère restreint des dégâts. «Heureusement, la synagogue était vide la nuit et les dégâts matériels sont mineurs. Provoqué par l'explosion d'un cocktail Molotov, le feu s'est éteint de lui-même à l'extérieur du bâtiment», a indiqué dans un message Eliza Panek, la vice-présidente de la communauté juive de la capitale.

Selon elle, «on ne sait rien pour l'instant de l'auteur ou des auteurs de l'attaque, ni de leurs motivations». Le président polonais a aussitôt blâmé un «attaque honteuse».

«Je condamne l'attaque honteuse contre la synagogue Nozyk à Varsovie. L'antisémitisme n'a pas sa place en Pologne! Il n'y a pas de place en Pologne pour la haine!», a écrit Andrzej Duda sur X. Personne n'a revendiqué l'attaque contre la seule des grandes synagogues de Varsovie qui ait survécu aux destructions de la Seconde guerre mondiale.