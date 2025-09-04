Pologne : des pro-palestiniens visent le stand d’Elbit Systems au salon de la défense de Kielce

Articles recommandés -

Des militants pro-palestiniens ont ciblé, mercredi, le stand du groupe d’armement israélien Elbit Systems lors du Salon international de l’industrie de défense à Kielce, dans le sud de la Pologne.

Selon des images diffusées sur X, les activistes ont déversé du faux sang et répandu une substance à l’odeur nauséabonde pour dénoncer l’utilisation, selon eux, des armes produites par Elbit dans les combats à Gaza et en Judée-Samarie. Les manifestants ont également brandi un drapeau palestinien.

https://x.com/i/web/status/1963335394638139546 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cet incident intervient dans un contexte tendu pour les artistes et entreprises israéliens en Pologne. Plus tôt dans la semaine, un concert du chanteur israélien David D’Or à Varsovie a été interrompu lorsqu’une activiste pro-palestinienne a aspergé le chanteur et ses musiciens de peinture rouge avant d’être expulsée de force par la sécurité.

Elbit Systems, acteur majeur de l’industrie de défense israélienne, n’a pas encore réagi publiquement. Les autorités polonaises n’ont pour l’instant annoncé aucune arrestation, mais la sécurité autour des stands israéliens a été renforcée.