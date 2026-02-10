Pologne : l'hostilité envers les Juifs progresse fortement, révèle un sondage

La perception des Juifs en Pologne s’est nettement dégradée ces dernières années. Selon une enquête publiée par le Centre for Public Opinion Research (Centre de recherche sur l'opinion publique - CBOS), 40 % des Polonais déclarent aujourd’hui na pas aimer les Juifs, un niveau en hausse de huit points par rapport à l’an dernier et inédit depuis le début des années 2000.

Ce sondage annuel, réalisé sans interruption depuis 1993, interroge les citoyens polonais sur leurs sentiments envers 21 groupes nationaux et ethniques. Les résultats de l’édition la plus récente montrent que la proportion de répondants exprimant une opinion favorable à l’égard des Juifs est tombée à 22 %, son niveau le plus bas depuis 2006. Cette évolution marque un retournement durable, après plusieurs années de stagnation.

La hausse de l’hostilité envers les Juifs n’est toutefois pas un phénomène isolé. Le rapport du CBOS met en évidence une détérioration générale des attitudes envers plusieurs nations, en particulier celles perçues comme ayant tiré avantage du contexte géopolitique créé par la guerre en Ukraine. Les opinions négatives à l’égard des Américains ont ainsi augmenté de huit points pour atteindre 18 %, tandis que le rejet des Ukrainiens progresse de cinq points, à 43 %.

Malgré cette évolution, les groupes les plus rejetés en Pologne restent les Russes, les Biélorusses et les Roms. Les Russes concentrent de loin l’hostilité la plus forte : 74 % des personnes interrogées déclarent les apprécier peu ou pas du tout, contre seulement 7 % qui disent éprouver de la sympathie à leur égard. À l’inverse, les Italiens, les Tchèques et les Slovaques figurent en tête des nationalités suscitant le plus de sentiments positifs.

Autre indicateur marquant : les Américains, qui étaient encore le groupe le plus populaire en 2023, ont reculé à la cinquième place du classement. Cette chute illustre, selon les analystes, un climat de méfiance croissante vis-à-vis de l’étranger, y compris à l’égard de partenaires traditionnels.

Les médias polonais soulignent que ces données traduisent une évolution profonde de l’opinion publique. D’après le CBOS, les sympathies nationales des Polonais apparaissent désormais moins stables et moins ancrées qu’auparavant. Elles tendent à fluctuer davantage en fonction de l’actualité internationale et des discours politiques dominants, révélant une société de plus en plus sensible aux tensions géopolitiques et aux récits qui traversent le débat public.