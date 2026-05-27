Poutine menace Kiev, l’Europe s’inquiète

Les capitales européennes s’inquiètent de plus en plus d’un possible élargissement de la guerre menée par la Russie. Alors que l’armée russe reste engagée sur le front ukrainien, Vladimir Poutine intensifie ses menaces et multiplie les frappes massives contre Kiev.

Ces dernières semaines, Moscou a durci le ton contre les pays baltes. La Russie a notamment menacé de frapper des centres de décision en Lettonie, accusée d’abriter des opérateurs de drones ukrainiens. En Lituanie, des alertes aériennes ont été déclenchées après l’approche de drones suspects venus de Biélorussie, poussant le gouvernement à se réfugier dans un bunker.

Le ministère russe de la Défense a aussi publié les adresses d’entreprises européennes accusées de coopérer avec l’Ukraine dans la production de drones. Moscou a averti que la poursuite de l’aide militaire à Kiev pourrait entraîner des « conséquences imprévisibles » et une « forte escalade ».

Plusieurs responsables européens de la sécurité redoutent que la Russie cherche à tester la cohésion de l’OTAN en visant un pays balte, des îles suédoises ou danoises en mer Baltique, ou encore des territoires de l’Alliance dans l’Arctique. Cette inquiétude intervient alors que Donald Trump continue de menacer de réduire la présence militaire américaine en Europe et de remettre en question l’engagement des États-Unis au sein de l’OTAN.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite en Lituanie, a rappelé que toute pression sur les pays baltes concernait l’ensemble de l’Europe. « Quand les États baltes sont testés, toute l’Europe est testée », a-t-elle déclaré.

L’OTAN prépare déjà un renforcement de la défense de la Lettonie et de l’Estonie. L’Allemagne et les Pays-Bas ont accepté que leur corps conjoint basé à Münster soit chargé de défendre ces deux pays en cas de guerre avec la Russie.

Sur le front ukrainien, Moscou continue de frapper massivement. La Russie a récemment lancé environ 600 drones et 90 missiles contre Kiev, faisant au moins quatre morts et une centaine de blessés. Elle a également utilisé son missile balistique hypersonique Oreshnik contre Bila Tserkva, au sud de la capitale ukrainienne.

La Russie a aussi appelé les ressortissants étrangers, y compris les diplomates, à quitter immédiatement Kiev. Moscou affirme vouloir riposter à une attaque ukrainienne contre des dortoirs étudiants à Starobilsk, dans la région de Louhansk, qui aurait fait 21 morts.

Cette escalade intervient alors que plusieurs services de renseignement occidentaux estiment que la Russie pourrait être en difficulté sur le long terme. Les pertes russes seraient très élevées, autour de 35 000 soldats par mois, un rythme supérieur aux capacités actuelles de recrutement du Kremlin. Sans mobilisation forcée, la poursuite de la guerre à ce niveau pourrait devenir de plus en plus difficile pour Moscou.

Dans ce contexte, certains responsables européens craignent que Vladimir Poutine cherche à déplacer le centre de gravité du conflit, en augmentant la pression sur l’Europe et l’OTAN pour reprendre l’initiative stratégique.