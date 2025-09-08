Premier ministre espagnol : "Israël affame les enfants à Gaza, nous allons imposer un embargo sur les armes"

Articles recommandés -

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé lundi que son pays intensifiait la pression sur Israël en instaurant un embargo sur les armes. Cette mesure interdit aux navires et avions transportant des armements vers Israël d'accoster dans les ports espagnols ou de pénétrer dans l'espace aérien du pays.

Sánchez a également déclaré que l'Espagne augmenterait son aide à l'Autorité palestinienne et à l'UNRWA, tout en imposant un embargo sur les marchandises produites en Judée-Samarie. "Nous espérons que ces mesures contribueront à exercer une pression sur le Premier ministre Netanyahou et son gouvernement pour qu'ils soulagent une partie des souffrances que vit la population palestinienne", a-t-il expliqué.

L'Espagne interdira également l'entrée sur son territoire à toute personne ayant participé directement à ce que Sánchez a qualifié de "génocide". Le dirigeant espagnol accuse Israël d'"affamer les enfants de Gaza".

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a réagi vivement : "Le gouvernement espagnol mène une ligne anti-israélienne hostile, avec une rhétorique sauvage et dégoulinante de haine. La tentative de cette administration corrompue de détourner l'attention de graves affaires de corruption par des attaques anti-israéliennes et antisémites continues est transparente."

Saar a souligné "l'activisme obsessionnel du gouvernement espagnol actuel contre Israël", notamment ses liens avec "des régimes tyranniques sombres, du régime des ayatollahs en Iran au gouvernement Maduro au Venezuela".

Il a rappelé "l'absence de conscience historique concernant les crimes de l'Espagne contre le peuple juif, notamment les crimes de l'Inquisition, les conversions forcées et l'expulsion d'Espagne - le nettoyage ethnique absolu de l'Espagne des Juifs à la fin du XVe siècle".

En riposte, Israël a décidé d'imposer des sanctions personnelles contre des membres du gouvernement espagnol. La vice-Première ministre et ministre du Travail Yolanda Díaz se voit interdire l'entrée en Israël, de même que Sira Rego, ministre de la Jeunesse et de l'Enfance. "Israël ne maintiendra aucune relation avec elles", a précisé Saar.

Cette escalade diplomatique illustre la détérioration des relations entre Madrid et Jérusalem sur fond de conflit à Gaza, l'Espagne rejoignant plusieurs pays européens dans leur critique de la politique israélienne.