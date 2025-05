Quand l'islamisme s'empare des terrains de sport : "Tous les terroristes passaient par des clubs"

"Après la radicalisation, c'est l'acte terroriste." Cette phrase du sociologue Médéric Chapitaux résume l'enjeu dramatique de son enquête sur l'islamisme dans le sport français. Sur i24NEWS, ce docteur en sociologie livre une analyse alarmante : les terrains de sport sont devenus des terrains de chasse privilégiés pour les recruteurs islamistes.

"Tous les terroristes, sans exception, étaient passés par des clubs"

Le constat de Chapitaux est édifiant : "Tous les auteurs des attentats terroristes en France depuis 2012, depuis l'attentat de Mohamed Merah, tous, sans aucune exception, jusqu'en 2020, même 2021 avec Dominique Bernard, étaient tous passés par des clubs de sport ou se sont entraînés dans des clubs de sport."

Cette révélation n'est pas fortuite. Selon le sociologue, "dans les doctrines islamistes qu'on trouve sur le net, comment s'entraîner pour le djihad, etc., qui existent depuis une vingtaine d'années, c'est marqué systématiquement qu'il faut aller s'entraîner dans des clubs de sport plutôt que d'aller dans des centres d'entraînement."

La stratégie de l'entrisme sportif

Pourquoi le milieu sportif est-il si vulnérable ? "C'est un lieu où il y a énormément de jeunesse et c'est un lieu où il y a une très grande permissivité dans le champ du sport. Les règles ne sont pas communes en France", explique Chapitaux. Cette absence de cadre unifié profite aux infiltrés : "A partir du moment où les règles ne sont pas claires, les gens qui veulent utiliser le sport à d'autres fins que faire du sport, ils trouvent leur compte."

Les exemples qu'il cite sont troublants : des éducateurs sportifs exigeant que "les jeunes fassent la prière sur le lieu de l'entraînement ou se convertissent s'ils veulent aller en compétition", des clubs séparant "d'office les hommes et les femmes" au point que "les femmes n'ont même plus le droit d'entrer dans le club."

Trois familles de sports visées

Le Conseil de l'Europe a identifié trois catégories particulièrement touchées : "les sports collectifs dans le football, la musculation et les sports de combat et les arts martiaux." Chapitaux décrypte cette stratégie : "Les sports de combat et la musculation, on est principalement sur la culture viriliste, c'est-à-dire je fais de la musculation pour aller combattre les unités d'élite, de l'armée ou de la police. Les sports collectifs, on est plutôt sur une logique d'aller recruter dans la masse pour après les faire venir sur les sports de combat et la musculation."

La complicité du silence

Face à ces dérives, Chapitaux dénonce "la complaisance, la peur parfois" des autorités. "Les élus manquent de compétences. Par contre, clairement, vous avez des fédérations qui sont aujourd'hui dans ce que j'ai appelé la permissivité, et des élus qui sont dans le clientélisme politique." Le calcul électoral joue un rôle pervers : "Aujourd'hui, vous voulez des voix. Si vous sanctionnez certains clubs qui représentent énormément de familles et donc de votes, ça pose des difficultés pour les élections, qu'elles soient municipales ou autres."

"Du courage et de la cohérence républicaine"

Pour endiguer ce phénomène, le sociologue préconise une approche ferme : "Du courage et de la cohérence républicaine. C'est les deux choses qui manquent. Tout le monde en parle, mais personne n'y va jamais." Il pointe l'incohérence actuelle : "Aujourd'hui, vous avez 120 fédérations en France, il y a 120 règles d'application des valeurs de la République dans le champ du sport. C'est inadmissible et incompréhensible pour la population."

La règle 50.2 : un rempart négligé

Chapitaux rappelle l'existence de la règle 50.2 de la Charte olympique, "écrite après l'attentat de Munich où l'équipe israélienne a été décimée par Septembre Noir", qui impose la neutralité politique et religieuse dans le sport. "Il faut cesser ces atermoiements, il faut faire appliquer le principe de neutralité", insiste-t-il.

Cette enquête révèle une réalité dérangeante : loin d'être un simple loisir, le sport est devenu un enjeu géopolitique où se joue l'avenir de nos valeurs républicaines. Le réveil des consciences sera-t-il assez rapide pour contrer cette infiltration méthodique ?