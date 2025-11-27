Quatre pays européens dénoncent la hausse des violences en Judée-Samarie

L’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont publié une déclaration conjointe condamnant « l’augmentation massive des violences contre des civils palestiniens » en Judée-Samarie, appelant au respect du droit international et à la stabilisation immédiate de la région. Les ministres des Affaires étrangères des quatre pays affirment également soutenir l’opposition du président américain Donald Trump à toute forme d’annexion.

La déclaration critique la décision israélienne d’autoriser de nouveaux logements dans le secteur dit « E1 », près de Maalé Adoumim, estimant qu’un tel projet compromet davantage les perspectives d’apaisement. Les quatre pays appellent Israël à revenir sur cette décision.

Paris, Berlin, Rome et Londres exigent également qu’Israël restitue les recettes fiscales gelées de l’Autorité palestinienne, qualifiant cette rétention de fonds d’« injustifiable ». Ils avertissent qu’un affaiblissement de l’AP compromettrait sa capacité à mener les réformes exigées et à assumer des responsabilités dans la bande de Gaza, comme le prévoit la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l’ONU. Une éventuelle faillite financière de l’Autorité palestinienne, soulignent-ils, nuirait non seulement à la stabilité régionale, mais aussi à la sécurité d’Israël.

Les quatre capitales réaffirment enfin leur soutien à une solution à deux États.

Israël, pour sa part, refuse que l’Autorité palestinienne joue un rôle dans la gouvernance de Gaza après la guerre, tout en déclarant soutenir le plan Trump qui envisage un rôle régional et sécuritaire pour l’AP à condition de profondes réformes.