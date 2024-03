Rassemblements pro-palestinien et pro-israélien à Londres : quatre arrestations pour crimes de haine et trouble à l'ordre public

Des milliers de manifestants pro-palestiniens et anti-israéliens se sont rassemblés à Londres samedi, pour une nouvelle manifestation dans la capitale britannique exigeant un cessez-le-feu à Gaza et davantage d'aide pour le territoire ravagé par la guerre. L'événement, organisé par la Campagne de solidarité avec la Palestine, a débuté à Russell Square dans le centre-ville avant que les participants ne marchent vers Trafalgar Square pour un rassemblement en milieu d'après-midi.

Un nombre plus restreint de manifestants s'est également présenté pour une contre-manifestation en soutien à Israël, des lignes de police séparant les deux rassemblements. Londres a connu de nombreuses manifestations anti-israéliennes de grande ampleur depuis qu'Israël a lancé sa réponse militaire à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, ainsi que des contre-manifestations pro-israéliennes plus modestes.

Les rassemblements en faveur des Palestiniens se sont avérés controversés, suscitant des critiques pour avoir alimenté un environnement hostile envers les Juifs. Certains députés conservateurs au pouvoir les ont qualifiés de "marches de la haine". La police a procédé à des dizaines d'arrestations au cours de ces mois pour des chants et des banderoles antisémites, la promotion d'une organisation interdite et des agressions contre des travailleurs d'urgence.

C'était également le cas samedi, les agents ayant procédé à quatre arrestations pour des crimes de haine, des troubles à l'ordre public et des infractions liées au terrorisme. Un homme a été arrêté pour l'infraction liée au terrorisme "d'incitation au soutien d'une organisation interdite", a déclaré la police métropolitaine de Londres.

Les organisateurs ont insisté sur le fait qu'ils exerçaient leurs droits démocratiques et que les contrevenants ne représentaient qu'une infime minorité des dizaines de milliers de personnes qui se sont présentées. Le Premier ministre Rishi Sunak a appelé plus tôt ce mois-ci les officiers à prendre des mesures plus sévères contre les manifestants lors de tels événements, déclarant qu'ils "avaient sombré dans l'intimidation, les menaces et les actes de violence planifiés".