Reconnaissance de la Palestine : la colère des groupes juifs travaillistes au Royaume-Uni

La décision de Keir Starmer, Premier ministre britannique et leader du Parti travailliste, de reconnaître un État palestinien suscite une vive controverse au sein même de son camp. Plusieurs groupes juifs affiliés au Labour dénoncent une mesure jugée précipitée et dangereuse, prise avant toute avancée vers la paix.

Le groupe Labour Against Antisemitism a critiqué une décision « totalement déconnectée des réalités », rappelant que 48 otages israéliens sont encore détenus par le Hamas, près de deux ans après l’attaque du 7 octobre 2023. « Sir Keir va reconnaître un État sans frontières définies, sans gouvernement légitime, sans engagement clair pour la paix avec ses voisins et sans retour des otages », a dénoncé l’organisation, estimant que cette décision « rend la paix moins probable » et risque de fragiliser les relations diplomatiques du Royaume-Uni avec ses alliés.

De son côté, Labour Friends of Israel a exprimé son profond désaccord. Le groupe estime que cette reconnaissance, effectuée hors d’un véritable processus de paix, ne changera « rien sur le terrain » et prive Londres d’un levier diplomatique crucial. Il regrette également l’absence de réponse aux « obstacles majeurs à la paix » posés par le régime iranien et la nécessité d’une réforme en profondeur de l’Autorité palestinienne. Cette polémique intervient alors que d’autres pays comme la France, le Canada, l’Australie et le Portugal se préparent également à reconnaître la Palestine, une démarche officialisée lors du sommet organisé ce lundi à l’ONU par Paris et Riyad.