L'Espagne reconnait officiellement un Etat palestinien

C'est désormais officiel : le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé mardi l'entrée en vigueur de la reconnaissance par l'Espagne d'un État palestinien, annoncée la semaine dernière.

Désormais, le pays reconnaît un État palestinien "à l'intérieur des frontières d'avant 1967, dont la capitale est Jérusalem-Est et qui comprend également la bande de Gaza". "L'Espagne ne reconnaîtra pas les changements apportés aux frontières établies en 1967, à moins qu'ils ne soient acceptés par toutes les parties", a ajouté le Premier ministre.

La reconnaissance d'un Etat palestinien également annoncée par l'Irlande et la Norvège la semaine dernière, entre pareillement en vigueur dans ces pays ce mardi. Ces décisions de Dublin et Oslo résultent du lobbying de Madrid, qui cherche à rallier le plus de pays d'Europe à son initiative. En riposte, Israël a imposé des sanctions au consulat espagnol de Jérusalem, en lui interdisant de délivrer des services aux Palestiniens résidant dans la capitale.

"Quiconque récompense le Hamas et tente de créer un Etat terroriste palestinien n'entrera pas en contact avec les Palestiniens", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne, Israel Katz en annonçant cette mesure. "Nous sommes en 2024 et l'époque de l'Inquisition est révolue. Aujourd’hui, les Juifs ont un État souverain et indépendant, et personne ne nous forcera à nous convertir ni ne menacera notre existence. Quiconque nous fera du mal, nous lui ferons du mal", a-t-il ajouté.