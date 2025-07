Refus d'accueillir un festival juif à Genève : "Un amalgame inacceptable avec la politique israélienne"(Irma Danon-Selvi)

Articles recommandés -

Dans un contexte de tensions croissantes liées à l'antisémitisme en Suisse, Irma Danon-Selvi, programmatrice du Festival international du film des cultures juives de Genève, a réagi avec fermeté sur i24NEWS dans LePrime. Un cinéma genevois a refusé de collaborer à l'édition 2026 de l'événement, invoquant un lien présumé entre la culture juive et la politique du gouvernement Netanyahou. "C'est un voile jeté sur toute la culture juive", s'indigne-t-elle, soulignant un "amalgame" qui blesse profondément la communauté.

Irma Danon-Selvi explique que le festival propose des films aux thèmes universels, loin de toute actualité politique ou religieuse. "On montre des histoires de relations familiales, un danseur indien ...Rien à voir avec Israël", insiste-t-elle. Elle refuse catégoriquement de se prononcer sur la politique israélienne : "On n'a pas à le faire. C'est un festival culturel, pas politique." Le directeur du cinéma, qu'elle ne qualifie pas d'antisémite, aurait été "dépassé par ses propos", mais cet incident révèle un malaise plus large : même chez des personnes bien intentionnées, l'amalgame persiste.

La programmatrice pointe du doigt la répétition des actes antisémites en Suisse, de Genève à Berne et Zurich. "Les autorités semblent silencieuses, surtout en Suisse romande", regrette-t-elle, évoquant une "invisibilité" des incidents dans les médias et la sphère politique, nourrie par une "peur de représailles". Ce climat de pression rend d'autant plus fâcheux ce refus, qui risque de banaliser les discriminations.

Malgré tout, Irma Danon-Selvi reste optimiste. "Le festival aura lieu l'année prochaine, c'est clair", affirme-t-elle. Des discussions sont en cours avec d'autres salles de la région, et elle ne craint pas pour l'existence de l'événement : "On a notre place à Genève. Personne ne nous empêchera d'exister." Elle envisage toutefois de porter plainte, sans pour autant "mettre de l'huile sur le feu". Cet épisode illustre les défis actuels pour la promotion de la culture juive en Europe, où l'art est souvent pris en otage par des débats géopolitiques.