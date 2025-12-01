Rome : des inscriptions antisémites taguées sur la synagogue de Monteverde

La communauté juive de Rome est une nouvelle fois sous le choc. Des graffitis à caractère antisémite ont été inscrits par des inconnus sur les murs de la synagogue de Monteverde. On pouvait notamment lire "Monteverde anti-sioniste et antifasciste" ainsi que "Free Palestine", des messages tracés à la bombe de peinture noire.

Au-delà de ces slogans, l’indignation est encore plus vive après la dégradation d’une plaque commémorative dédiée à Stefano Gaj Taché, un enfant de deux ans tué lors de l’attentat contre la Grande synagogue de Rome le 9 octobre 1982. Cette plaque se trouve sur les murs de la synagogue Beth Michael, également située dans le quartier.

"Le lendemain d’une énième manifestation pro-palestinienne devant le Temple de Monteverde, la plaque a été profanée", a dénoncé Victor Fadlun, président de la Communauté juive de Rome. Il rappelle que cette synagogue est spécifiquement dédiée au jeune Stefano Gaj Taché, "assassiné par des terroristes palestiniens en 1982".

Pour Fadlun, ces actes ne sont pas isolés mais s’inscrivent dans un climat inquiétant : "Tout cela fait partie d'une stratégie d’intimidation, comme l’attaque contre les bureaux de La Stampa à Turin. L’antisémitisme est devenu un instrument de contestation politique."

La communauté juive romaine affirme maintenir sa confiance envers les forces de l’ordre, tout en appelant fermement les autorités nationales à intervenir pour mettre un terme à "cette spirale de haine".