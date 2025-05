Roumanie : nouvelles élections présidentielles après l'annulation du précédent scrutin

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce dimanche à 7h00 en Roumanie, où 18 millions d'électeurs sont appelés à choisir un nouveau président lors du premier tour d'un scrutin particulièrement surveillé par l'Union européenne. Cette élection fait suite à l'annulation des résultats du précédent scrutin organisé il y a six mois, au cours duquel le candidat d'extrême droite pro-russe Călin Georgescu avait créé la surprise en l'emportant.

La Cour constitutionnelle roumaine avait invalidé cette élection après que les services de renseignement du pays eurent soupçonné des manipulations électorales, probablement orchestrées avec l'aide de Moscou. Depuis, les autorités roumaines demandent à leurs concitoyens de "corriger" leur vote.

Le candidat favori des sondages est désormais George Simion, 38 ans, leader de "l'Alliance de l'extrême droite pour l'union des Roumains". Bien qu'il se défende d'être pro-Poutine, ce populiste de droite s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine et critique ouvertement l'Union européenne. Fervent admirateur de Donald Trump, il recueillerait environ 27% des intentions de vote.

Un score inférieur à 50% au premier tour obligerait cependant à l'organisation d'un second tour le 18 mai. Dans cette hypothèse, les opposants à Simion pourraient se rallier derrière Carin Antonescu, candidat social-démocrate, ou Nicușor Dan, maire de Bucarest, selon lequel parviendrait au second tour.

L'intérêt de cette élection dépasse largement les frontières roumaines. Le pays, qui partage la plus longue frontière avec l'Ukraine, accueille actuellement la construction de la plus grande base de l'OTAN en Europe. Jusqu'à présent, la Roumanie était considérée comme l'un des membres les plus fiables de l'UE et de l'OTAN en Europe du Sud-Est.

Les réseaux sociaux, notamment TikTok, ont joué un rôle controversé dans la précédente élection. La plateforme a elle-même révélé qu'une manipulation de son algorithme via des milliers de comptes factices avait propulsé Georgescu "partout", jusqu'à le placer en neuvième position des tendances internationales.