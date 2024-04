Royaume-Uni : 46 % des musulmans expriment leur soutien au Hamas

46 % des musulmans britanniques expriment leur soutien au Hamas, selon un récent sondage commandé par la Henry Jackson Society, un groupe de réflexion basé à Londres. Par ailleurs, seuls 25 % d'entre eux sont convaincus que les terroristes ont commis des meurtres et des viols lors des attentats du 7 octobre en Israël.

L'enquête révèle également les clichés antisémites qui gangrènent cette population, près de la moitié - 46 % - estimant que les Juifs ont trop d'influence. En comparaison, ce sentiment n'est partagé que par 16 % du grand public.

La Grande-Bretagne a récemment durci ses positions vis-à-vis d'Israël et de la guerre qu'il mène à Gaza. Bien que les deux pays restent de solides alliés, Londres vient de souligner que le soutien au droit de l'Etat hébreu à se défendre n'était "pas inconditionnel", et qu'il dépendait du respect du droit humanitaire à Gaza. Ces remarques du ministre des Affaires étrangères, David Cameron, faisaient suite à une frappe aérienne israélienne à Gaza qui a coûté la vie à sept travailleurs humanitaires, dont trois ressortissants britanniques. L'incident a relancé les discussions sur la situation humanitaire à Gaza, incitant le Royaume-Uni à annoncer son engagement à fournir une assistance navale pour les expéditions d'aide vers la région.

De nombreux députés et membres de la société civile formulent par ailleurs des appels de plus en plus pressants à cesser les ventes d'armes à Israël.