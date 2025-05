Royaume-Uni : 5 suspects, dont 4 Iraniens, arrêtés pour complot terroriste présumé

Les forces antiterroristes britanniques ont procédé à l'arrestation de cinq individus soupçonnés de préparer un attentat contre un site précis au Royaume-Uni. L'opération, menée samedi, s'inscrit dans le cadre d'une action planifiée impliquant plusieurs services de sécurité à l'échelle nationale. Parmi les suspects interpellés, quatre sont des ressortissants iraniens : deux hommes âgés de 29 ans, un de 40 ans et un autre de 46 ans. Le cinquième individu, arrêté à Manchester, n'a pas encore été identifié publiquement.

Selon la Metropolitan Police, les arrestations ont été effectuées dans différentes régions d'Angleterre. "Un suspect de 29 ans a été appréhendé à Swindon, un autre du même âge à Stockport, un homme de 40 ans à Rochdale et un dernier de 46 ans dans l'ouest de Londres", précise le communiqué. Ces quatre personnes ont été placées en garde à vue conformément à la loi antiterroriste britannique, tandis que le cinquième suspect a été arrêté en vertu de la loi sur la police et les preuves criminelles.

Les autorités ont déclaré avoir informé les responsables des lieux visés par le complot et mis en place des mesures de protection. Des perquisitions sont actuellement en cours dans plusieurs propriétés à Manchester, Londres et Swindon. L'enquête est dirigée par le Commandement antiterroriste de la police métropolitaine, avec le soutien de la police du Grand Manchester, de la police du Wiltshire et d'unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme provenant de tout le Royaume-Uni. Les cinq suspects demeurent en détention tandis que les investigations se poursuivent.